Warum Valentino und Dior nach der Haute-Couture-Show streiten

Die gefeierte Haute-Couture-Show auf der Spanischen Treppe in Rom könnte für die italienische Luxusmarke Valentino ein böses Nachspiel haben. Wie das Branchenportal Women's Wear Daily berichtet, verlangt Dior, also die direkte Konkurrenz aus Frankreich, eine Entschädigung in der Höhe von 100.000 Euro.

Was war passiert? Valentino platzierte sein hochkarätiges Publikum - darunter Influencer, Modejournalisten und Stars wie Anne Hathaway und Kate Hudson - am Fuße der historischen Treppe auf der Piazza di Spagna. Dort, wo auch auch die Nobelboutique von Christian Dior angesiedelt ist.

Blockade

In einem Brief an Valentino, der WWD vorliegt, sagt der Manager von Dior Italien, dass der Zugang zum Geschäft "behindert" war. Kunden wurde der Zugang demnach durch die Barrieren verwehrt.