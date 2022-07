Haute Couture in Paris: Fashion Week mit Überraschungseffekt

Tief ins Archiv tauchte Virginie Viard für ihre neuesten Chanel-Kreationen ein. Die Designerin ließ sich für ihre Tweed-Sets und Abendkleider sowohl von der Arbeit Coco Chanels in den Zwanziger-, Dreißiger- und Vierzigerjahren als auch den Skizzen ihres Vorgängers Karl Lagerfeld inspirieren. Ihre größtenteils gedeckte Farbpalette frischte Viard mit ein wenig kräftigem Grün und Rosa auf. Und dürfte in puncto Schuhwerk bereits einen Trend für die kommende Herbst/Winter-Saison gesetzt haben: Als Referenz an die Show-Location, eine Reitschule mitten in Paris, liefen die Models in Cowboyboots über den Laufsteg.