Aufstieg der Kardashians: Wenn Neunjährige auf Modeschauen eilen

Kanye West hat Kim alle Modetüren geöffnet

Kim betreibt viel Aufwand mit ihren bis ins Detail durchdachten Looks, immerhin muss sie sich nun ohne ihren Fashion-Ratgeber und Ex-Mann Kanye West durchschlagen. Jahrelang hat er sie eingekleidet, wie die 41-Jährige in ihrer Reality-Show verrät. West stylte seine Frau für jeden Red Carpet-Auftritt. Aber auch im Alltag sagte er ihr, was sie tragen sollte.

Der Musiker und Fashionkenner hatte sie vor etwa zwölf Jahren in die Modewelt eingeführt, er öffnete ihr alle Türen zu Luxushäusern, sogar jene zur US-Vogue. Das erste Cover zierte Kim mit ihrem Mann, darauf hat Wintour bestanden.