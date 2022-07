Haute Couture-Schauen: Diese Kleider werden Trends setzen

Maria Grazia Chiuris Dior Kollektion war erneut ein Meisterst├╝ck an zur├╝ckhaltender Eleganz. Aufwendige Stickereien waren an den Capes und Kleidern zu sehen, die an Kriegerinnen und griechischen G├Âttinnen erinnerten.

Sandalen, Ledereins├Ątze und umschmeichelnde Tuniken verspr├╝hen erneut weibliche St├Ąrke in einer ├Ąu├čerst erdigen Form. Auf experimentelle Kleider verzichtet Chiuri, lieber wird hier mit aufwendiger Handwerkskunst und perfekten Schnitten gepunktet.

Dezente Beige- und Graut├Âne domnieren die Entw├╝rfe, glitzernd wird es nur bei den Details wie Stickereien oder Accessoires wie Ohrringen.