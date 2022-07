Paris Fashion Week: Chanels Haute Couture in Cowboystiefeln

Vier Tage lang werden in Paris wieder sĂŒndhaft teure und handgefertigte EinzelstĂŒcke bei den Haute Couture Schauen gezeigt. FĂŒr die Chanel-Show mussten Sigourney Weaver, ClĂ©mence Poesie, Anna Wintour und alle anderen geladenen GĂ€ste am Dienstagvormittag bis tief in den Westen von Paris reisen, denn das Defilee fand in einem Reitstall am Ă€ußersten Ende des Bois de Boulogne statt.

Tweed

Zum zweiten Mal hatte Kreativdirektorin Virginie Viard (60) den zeitgenössischen französischen KĂŒnstler Xavier Veilhan mit dem Szenenbild beauftragt, der dafĂŒr auch einige Holz-Elemente der letzten Haute Couture Show wiederverwertete. Vor und in der Reithalle waren abstrakte, geometrische Strukturen aus Holz aufgebaut, zwischen denen auf dem Vorplatz mit rosa Folie umwickelte Heuballen standen.