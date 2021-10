Hinter den Kulissen der Fashion Week und die Trends für 2022

Keine Sneakers mehr

An den Taschen und Schuhen sind die hochkarätigen Modevorbilder oft zu erkennen, verrät Fotografin Sofie Engelschiøn. Sie ist ein absoluter Profi, wenn es um das Who is Who der Fashion Week geht und steht vor jedem Showeingang. Street-Style-Trends kennt sie aus erster Hand: „Die Fashionistas tragen derzeit die Minibag von Dior und Sandalen und Stiefeletten von Bottega Veneta.“

Außerdem werden kräftige Farben wie Grün oder Pink von Kopf bis Fuß getragen.

Und noch ein Detail fällt auf den Straßen von Mailand ganz besonders auf: Die It-Girls der Stunde tragen allesamt keine Turnschuhe, die noch vor Kurzem als Must-have galten. „Nun werden wieder High Heels getragen. Auch Plateauschuhe sind zu sehen und klobige Stiefel sind sehr angesagt. Für Trendsetter sind die Sneakers out“, bestätigt die Street-Style-Fotografin.

Ann-Kathrin Götze, Influencerin und Ehefrau von Fußballprofi Mario Götze, erzählt im freizeit-Gespräch am Rande der Boss-Show, dass auch sie immer seltener zu Sneakers greift. „Oversized Blazer und Loafers sind derzeit meine Lieblinge.“

Ihre Kollegin Leonie Hanne dagegen liebt High Heels. Beim Cocktail von Beautyspezialist Sunday Riley kann sie in ihren Plateau-Ungetümen von Versace (Foto oben) dann aber tatsächlich nicht mehr gehen. Weiße Frottee-Schlapfen werden organisiert, in denen sie still und heimlich die Party verlässt.