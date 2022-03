Warum Jérôme Dreyfuss schön und nachhaltig produziert

Dass er heute in der Welt der Accessoires zu Hause ist, sei einem Zufall zu verdanken. „Eines Tages hatten wir ein paar Freunde zum Abendessen eingeladen und mir fiel auf, dass keine der Frauen mit einer richtigen Handtasche erschien“, erinnert sich Dreyfuss.

„Sie trugen entweder gar keine oder nur Plastiksäcke oder etwas vom Flohmarkt. Und sagten mir, dass sie das, was in den Boutiquen erhältlich sei, nicht tragen wollten.“ Der Franzose spielt damit auf die vielen mit großen Logos versehenen Handtaschen rund um die Jahrtausendwende an.

„Sie erzählten außerdem, dass die meisten Modelle sehr schwer seien und Rückenschmerzen verursachten. Im Scherz habe ich dann geantwortet, dass ich ihnen eine schlichte und leichte Tasche anfertigen werde. Ich bin also ins Büro gefahren und habe eine Handtasche entworfen. Und die ist so gut angenommen worden, dass es noch eine und noch eine wurde.“

Seit 2002 ist Jérôme Dreyfuss nun schon mit seinem gleichnamigen Taschenlabel erfolgreich. Auf die Optik seiner Entwürfe wolle er sich nicht zu sehr versteifen: „Eine Tasche muss praktisch sein. Die Optik wird von dem bestimmt, was hinein muss.“

Damit seine Kundinnen nicht mehr ewig nach ihren Schlüsseln suchen müssen, ist jedes Modell innen mit einer Mini-Taschenlampe ausgestattet.