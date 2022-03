Trenchcoat: Wie der Modeklassiker heuer getragen wird

Jene Modelle mit dem größten Wow-Faktor hält diese Saison das britische Modehaus Alexander McQueen bereit. Chefdesignerin Sarah Burton zeigte auf dem Laufsteg gleich zwei Statement-Kreationen: Einen Trenchcoat versah sie mit einer extrabreiten Schulterpartie mit integriertem Cape. Topmodels wie Gigi Hadid und Kendall Jenner dürften wohl zweiteres Modell ins Auge fassen: Beide Frauen wurden jüngst in Trenchcoats aus Leder auf den Straßen New Yorks gesichtet. Bei Alexander McQueen gab es das „Matrix“-Flair ebenfalls in Form eines schwarzen Modells zu bestaunen. Nur in den Platzregen sollte man mit dieser Neuinterpretation lieber nicht kommen.