Birkenstock lanciert seine bislang glamourösesten Modelle

An Sarah Jessica Parkers Füßen alias Carrie Bradshaw in "Sex and the City" wurden seine Kreationen weltberühmt: Schuhdesigner Manolo Blahnik ist Anlaufstelle für all jene, die auf der Suche nach luxuriösen High Heels sind. Umso überraschender seine aktuelle Kooperation mit Birkenstock.

Glitzerschnallen und Samt

Der deutsche Schuhhersteller und der US-amerikanische Designer haben sich für eine limitierte Kollektion zusammengetan: Letzterer hat die häufig als "Gesundheitsschlapfen" verschrienen Birkenstock-Treter neu interpretiert - und ihnen den bisher glamourösesten Look verpasst.