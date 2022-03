Warum ein pinkes Zara-Kleid auf Tiktok viral geht

Doch was macht das eng anliegende Midikleid so besonders? Laut Tiktok-Nutzerinnen passt es zu jedem Frauen- und Figurentyp. Mit seinem freien Rücken ruft es bei vielen Erinnerungen an das gelbe Kult-Satin-Kleid hervor, das Kate Hudson im Film "Wie werde ich ihn los in 10 Tagen" trägt.

Rosa- und Pinktöne gelten im kommenden Frühjahr und Sommer zudem als Trendfarben - so wurde auch Model Hailey Bieber kürzlich in einem ähnlichen Kleid bei der Paris Fashion Week gesichtet. Der schlichte Schnitt passt zum Y2K-Trend, der die Mode der späten Neunziger und frühen Nullerjahre in der jungen Generation Z wieder aufleben lässt.

Und auch der Preis spielt eine Rolle: Mit 45 Euro ist das "Kleid in Satin Optik mit Cut-outs" auch für kleine Budgets erschwinglich. Wer den Trend mitmachen möchte, muss sich aber gedulden: Im Online-Shop von Zara Österreich ist es derzeit ausverkauft.