Trend „Monroecore“: Marilyn wird wieder zum Beauty-Idol

Platinblonder Locken-Bob, blutrote Lippen, falsche Wimpern und ein markanter Leberfleck über der Lippe: Kaum eine Schauspielerin verkörperte den sinnlichen Look des alten Hollywood auf so ikonische Weise wie Marilyn Monroe. Das Schicksal der Blondine, die vor sechzig Jahren an einer Überdosis Schlaftabletten starb, wird aktuell im Drama „Blonde“ (zu sehen auf Netflix) aufgearbeitet.

Trotz harscher Kritik in den sozialen Medien – das Drehbuch sei sexistisch und ergötze sich am Leid Monroes – erreichte der Film in der Streamingplattform auf Anhieb Platz eins. Viel Lob bekam Hauptdarstellerin Ana de Armas, die in ihrer Rolle nun auch für ein Revival des Marilyn-Looks sorgt. Rund um die Filmpremiere Ende September schossen die Suchanfragen für „Fünfzigerjahre Make-up“ in der Foto-App Pinterest um 55 Prozent in die Höhe, berichten US-Medien, nach „Old Hollywood Glamour“ wurde um 70 Prozent häufiger gesucht. Auch der Bob feierte in diesem Sommer ein Comeback.