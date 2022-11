Stiftung Warentest: Schönheitsdrinks sind "teuer und überflüssig"

Die Preise der Schönheitsdrinks gehen dabei deutlich auseinander. Während es die Tagesration bei Rossmann schon um 88 Cent gibt, kostet sie bei Alp Nutrition stolze 3,95 Euro. Aufs Jahr gerechnet sind das mehr als 1.400 Euro.

Umso enttäuschender das Ergebnis der Stiftung Warentest: Der Nutzen der 15 untersuchten Nahrungsergänzungsmitteln ist - entgegen der beworbenen Nutzen - wissenschaftlich nicht belegbar. "Teuer und überflüssig", lautet das Fazit. Die Inhaltsangaben der enthaltenen Wirkstoffe entsprechen zwar großteils den Informationen der Anbieter. Allein bei der vielgepriesenen Hyaluronsäure lässt sich das nicht belegen, ihr Gehalt ist nicht überprüfbar. Ihre Wirkung in den Drinks daher also bestenfalls fraglich.

Gut für die Gesundheit?

Die sogenannten Health Claims, also gesundheitsbezogenen Werbeaussagen, können wegen eines Schlupfloches auf die Packungen gedruckt werden: Es sind in allen Drinks Vitamine und Spurenelemente enthalten, daher sind die Claims von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zugelassen. Genau für diese Vitamine ist aber ein spezielles Nahrungsergänzungsmittel nicht notwendig. Sie werden mit einer ausgewogenen Ernährung in ausreichender Menge aufgenommen: Vitamin C etwa in Äpfeln oder Tomaten, Vitamin E in Sonnenblumenöl, Zink in Milch und Käse.

Für eine gesunde Haut braucht es also keine Zusatzstoffe, es hilft aber, sich an die Klassiker zu halten: Hautreinigung und -pflege, Sonnenschutz, genügend Schlaf, kein Nikotin, ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und - ganz wichtig - viel Flüssigkeit.