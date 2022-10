"Schöne Haut, wie ein reiches Mädchen": Perfekte Haut als Statussymbol

Die erfolgreichsten Star-Verkäufer

Clean Beauty und und hochwirksame Substanzen liefern die Cremen von Gwyneth Paltrow, die mit ihrer Marke Goop ein alter Hase im Kosmetikgeschäft ist. Mit 70 bis 125 Euro ist die Luxuspflege im hohen Preissegment angesiedelt.

Sogar die medienscheue Kate Moss ist neuerdings unter die Creme-Anbieter gegangen, so wie auch Brad Pitt und zuletzt Jared Leto. Der Schauspieler macht sich an und für sich „nicht viel aus Beauty-Produkten“, wie er selbst sagt. Wahrscheinlich aber aus Geld. Denn von Promis beworbene Produkte gehen weg die wie warmen Semmeln und bescheren Paltrow und Co. Millionen-Umsätze.