Hautpflege: Das steckt hinter den Beauty-Inhaltsstoffen

Niacinamid

Was ist das? Grillitsch: „Niacinamid ist auch als Vitamin B3 oder Nicotamid bekannt. Es tritt mit in der Haut natürlich vorkommenden Substanzen in Wechselwirkung.“

Was verspricht es? „Niacinamid verringert UV-induzierte DNA-Schäden und wirkt als Radikalfänger. Die Barrierefunktion der Haut wird verbessert.“ Hinzu komme außerdem eine entzündungshemmende Wirkung.

Für wen geeignet? Für jeden Hauttyp passend.