Haut, wie aus Glas: Das Geheimnis hinter koreanischer Kosmetik

Die New Yorkerin hat in ihrer High-School-Zeit den typisch westlichen Look matter Haut gepflegt. Das Gesicht ihrer Mutter war das genaue Gegenteil, es sah ständig „feucht“ aus, erinnert sie sich. Ihre Mutter wollte den „K-Look“, den Glashaut-Look, perfektionieren, mit Feuchtigkeit, Feuchtigkeit und nochmals Feuchtigkeit. „Meine Mom hat sich immer großartige Cremes von ihren Schwestern in Seoul schicken lassen: mit Tauben-Kot, Seidenraupen-Kokons und Goldflocken. Alles mit dem Ziel, super und jung auszusehen.“

Zu den exotischeren Inhaltsstoffen gehören auch fermentierter Schnecken-Schleimstoff, der die Zellproduktion anregen soll. K-Beauty verwendet überdies faltenreduzierendes Bienengift, hautstraffendes Schweinekollagen oder Eselsmilch. Koreanerinnen vertrauen zudem mehr auf pflanzliche Inhalts- und Nährstoffe wie Tee-Extrakte aus grünem Tee oder Heilpflanzen wie Ginseng und Agave, sowie Reis. Im Gegensatz zu ihrer Familie setzt Angela Jia Kim lieber auf pflanzliche Stoffe, wenn es um Anti-Aging oder Hautprobleme geht. Mit Kürbisserum soll die Haut strahlen, ein Serum aus Karotten und Rosen soll mit natürlichem Retinol die Zeichen der Zeit aufhalten und Zellen erneuern. Himbeer-Serum soll die Haut nähren. Die Trüffel-Creme enthält tatsächlich Trüffel und Vitamin B, die Kaviar-

Augencreme … genau! Und: Koffein. Koreanische Gesichtspflege ist in den letzten Jahren in den USA zum Trend geworden. Nicht nur in Koreatown in New York. Dafür haben Bekleidungsketten wie Urban Outfitters und koreanische Kosmetikerinnen in New York und L.A. mit ihren Social-Media-Auftritten gesorgt. Mittlerweile gibt es K-Beauty in Drogeriemärkten landauf landab. Die Kosmetika sind innovativ, natürlich, mild und effektiv. Qualität und Preisleistungsverhältnis passen für die Kunden. Und bei der Verpackung treiben es die Südkoreaner oft so richtig bunt.