Welche Kosmetikprodukte am beliebtesten sind

Es ist einer der am stärksten umkämpften Märkte - und gleichzeitig ein Marker, was Konsumenten momentan am wichtigsten ist: Kosmetikprodukte stehen unter besonderer Beobachtung. Kosmetik transparent hat nun die Einkaufsvorlieben der Österreicher bei Pflegeprodukten im Jahr 2021 untersucht - mit durchaus interessanten Erkenntnissen.

Am deutlichsten zeigte sich in der Analyse des Marktforschungsunternehmens Nielsen: Vor allem die Gesichtspflege scheint den Österreicherinnen und Österreichern sehr am Herzen zu liegen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz nicht nur mengenmäßig um 16,9 Prozent. Es wurde auch um knapp elf Prozent mehr Geld dafür ausgegeben. Vor allem das Segment Moisturizing sticht dabei heraus - es wurde ein Umsatzplus 18,8 Prozent und ein Absatzplus von mehr als 23 Prozent verzeichnet.

Sehr gefragt sind derzeit auch Tonics bei der Gesichtspflege. Sie legten prozentuell gleich um 290 Prozent zu - laut Kosmetik transparent der "klare Wachstumssieger". Ebenso Zuwächse verzeichneten die Segmente „Pads“ (+42,4%), „Maske“ (+29,8%), „Tag ungetönt“ (+10,7%), „Nacht“ (+6,0%) und „Augen“ (+4,0%). Einen Rückgang von sechs Prozent verzeichnete nur der Bereich "Tag getönt".

Anti-Aging boomt

Den Löwenanteil am Gesichtspflegemarkt nimmt eindeutig Anti-Aging-Pflege ein, der Anteil beläuft sich auf 46 Prozent. Das Umsatzwachstum ist vor allem bei der Tagespflege (+13,6%) bemerkbar. Darüber hinaus konnten auch die Subsegmente „Maske“ (+21,6%), „Nacht“ (+13,1%) und „Augen“ (+5,5%) on top setzen.

Seren mit Pipette auf Vormarsch

Das Thema Seren war 2021 in der Gesichtspflege deutlich erkennbar. Anders als Pflegeprodukte, bei denen Gewohnheiten den Kaufausschlag geben, wird bei Seren gerne etwas ausprobiert, Impulse erhalten die Konsumenten etwa durch Beratungen in Parfümerien. Bei den Konsumenten seien nicht nur die Inhaltsstoffe, sondern auch deren Konzentration entscheidend für einen Kauf. Besonders beliebt sind derzeit Pipetten-Applikationen.