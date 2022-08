Socken in Sandalen: Modelabel nimmt Urlauber-Klischees auf die Schaufel

Es ist eine Meldung, die die so manchem Liegenbesetzer bitter aufsto├čen d├╝rfte: Wer sich schon fr├╝h morgens einen Strandplatz mit Gegenst├Ąnden reserviert und dann stunden- oder gar tagelang lang nicht auftaucht, riskiert jetzt in Italien eine Strafe von bis zu 1.000 Euro (der KURIER berichtete).

FKK bis Rechnung teilen

Nicht nur den ├ľsterreichern, sondern auch den Deutschen wird gerne nachgesagt, dass bei ihnen das schamlose Besetzen vom sch├Ânsten Platzerl zu einem gelungenen Urlaub ebenso dazugeh├Ârt wie Spaghetti Vongole.

Diesem Vorurteil nimmt sich nun das deutsche Modelabel Closed mit einem "German Vacation Set" an. Das Set besteht aus allem, was das Klischee-Herz begehrt: Wei├če Tennissocken (die zu offenen Sandalen getragen werden sollen), eine kleine Geldtasche mit der Aufschrift "Let's Split The Bill" ("Lass uns die Rechnung teilen") und einem wei├čen Polo-Shirt mit "FKK"-Schriftzug.