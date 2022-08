Platz am Strand: Italien straft Reservierungswütige

Die Polizei in Italien geht verstärkt gegen Urlauber vor, die über Nacht auf den Stränden Sonnenschirme, Liegen und Badetücher hinterlassen, um sich am nächsten Tag einen Platz zu sichern.

Wer den Strand mit Gegenständen reserviert, ohne anwesend zu sein, riskiert eine Strafe von bis zu 1.000 Euro.

Viele Urlauber lassen ihre Badesachen tagelang liegen und binden sie mit Vorhängeschlössern an Sonnenschirmen zusammen. Diese "Platzmarkierung" auf freien Stränden ist illegal, teilte die Polizei mit. Scharen von Touristen belagern schon in den frühen Morgenstunden kleine Buchten in Ligurien, um für sich, Angehörige und Freunde einen Platz zu reservieren.