So schräg ist Carrie Bradshaws erster Look aus "And Just Like That 2"

Sarah Jessica Parker und ihre Freundinnen stöckeln endlich wieder durch Manhattan: Mit Oktober haben die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "And Just Like That" in New York City begonnen. Mit Spannung erwartet werden seitdem nicht nur Details zur Handlung, sondern auch zu den legendären Outfits der Hauptdarstellerinnen.

Jetzt gibt es ein erstes Foto von Sarah Jessica Parker und Kristin Davis, die im "Sex and the City"-Spin-off Carrie Bradshaw und Charlotte York mimen. Für Aufsehen sorgte dabei in gewohnter Manier vor allem Carries Outfit, das Parker selbst auf ihrem Instagram-Kanal teilte.