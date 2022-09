Trends: Was man von der New York Fashion Week gesehen haben muss

Auf Unbeteiligte mögen die Fashion Weeks zuweilen etwas verwirrend wirken. Zweimal pro Jahr werden in New York, London, Mailand und Paris die neuesten Kollektionen präsentiert. Jedoch nicht für die anstehende Saison. Im Frühjahr werden Kreationen für die kalte Jahreszeit vorgestellt, im Herbst für die warme. Denn was die Einkäufer verschiedener Boutiquen rund ein halbes Jahr vorher bestellen müssen, braucht natürlich eine gewisse Produktionszeit. Für die Endkonsumentin heißt das: In Vorfreude üben – und sich schon einmal eine (gedankliche) Liste von dem anlegen, was man im Frühjahr/Sommer 2023 tragen möchte.