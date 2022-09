Die New York Fashion Week ist wahrlich ein Marathon. Nicht nur weil die Models auf den Laufstegen der großen Designer einige Kilometer zurücklegen. Sondern auch weil mit den unzähligen Modeschauen die Veranstaltungen nicht enden.

Nicht nur Designer, sondern auch Stars geben sich die Klinke in die Hand. Nach dem dicht gedrängten Tagesprogramm zeigt das Who's who der Unterhaltungsbranche bei exklusiven Abendveranstaltungen die Trends der kommenden Saison - und trägt dabei oft weitaus gewagtere Outfits als das, was man tagsüber auf der Straße sehen kann.