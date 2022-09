Die spektakulären Outfits bei den Emmys 2022

Für die 75. Verleihung der Emmys im Microsoft Theatre in Los Angeles hat sich Hollywoods A-Prominenz auch heuer herausgeputzt. Zu den bestangezogenen Frauen des Abends zählte Amandy Seyfried, die von Armani Privé mit einer schimmernden Robe ausgestattet wurde. Zendaya posierte auf dem - in diesem Jahr braunen - Teppich in Valentino und Schmuck von Bulgari. Und Serienstar Julia Garner bewies, wie elegant ein Blick auf den Bauchnabel sein kann.

Die spektakulärsten Outfits der Emmys 2022 auf einen Blick: