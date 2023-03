Size Zero ist zurück: Kaum Plus-Size-Models bei Fashion Weeks

Dass der Trend zu Body Positivity und damit zu mehr unterschiedlichen Körpertypen passé zu sein scheint, bestätigt eine Analyse der Modezeitschrift Vogue Business. Während der vergangenen Fashion Weeks in den Modestädten New York, London, Mailand und Paris zeigten nur 17 Marken mindestens einen Look in einer großen Größe.

Von etwas mehr als 9.000 Looks bei insgesamt 219 Schauen fielen nur 0,6 Prozent in die Kategorie Plus-Size (US 14+) und 3,8 Prozent in die Kategorie Mid-Size (US 6-12). In rund 96 Prozent präsentierten dünne Models die Kleidung (US 0-4). Bei den Luxuslabels Gucci, Chanel, Chloé, Dior und Vivienne Westwood war laut Vogue kein ein einziges mehrgewichtiges Model dabei. Bei Dior und Gucci waren einige sogenannte Mid-Size-Models auf dem Laufsteg zu sehen.

Kleine Labels für mehr Diversität

Zwar dominierten auch in den vergangenen Jahren dünne Körper klar die Modewelt. Jedoch waren unter den in den sozialen Medien groß gewordenen Schlagworten Body Positivity und Diversität dickere Models deutlich sichtbarer geworden. Models wie Ashley Graham oder Paloma Elsesser wurden zu bekannten Namen. Graham erschien 2016 auf dem Titel der Sports Illustrated; Elsesser 2018 auf dem Cover der britischen Vogue. Im selben Jahr wurde bei "Germany's Next Topmodel" zum ersten Mal kurviger Nachwuchs gecastet.