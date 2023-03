Celebrity-Stylist Law Roach in Frühpension: Das waren seine besten Looks

Law Roach ist vielen zunächst vielleicht kein Begriff. Mit seiner Arbeit ist man dafür aber durchaus vertraut, interessiert man sich für die Red-Carpet-Looks der Besucher großer Veranstaltungen. Was die Stars auf den Roten Teppichen der Oscars, Grammys, Emmys oder auf den Stufen der Met-Gala tragen, ziert lange Fotostrecken in Magazinen und ruft regelmäßig Hobby-Modekritiker auf den Plan. Dabei steht hinter jedem Look ein ganzes Team an Experten und natürlich - ein Stylist, bzw. eine Stylistin.

Law Roach gehört hier zu den ganz Großen. Für Schauspielerin Zendayas bekannteste Outfits zeichnet er verantwortlich, seit sie 14 ist. Sein Kundenstamm ist groß und prominent: Er arbeitete schon mit Celine Dion, Anne Hathaway, Venus Williams, Priyanka Chopra, Bella Hadid oder Lewis Hamilton zusammen. Roachs Instagram-Kanal ist ein Lookbook seiner jeweiligen Kollaborationen: