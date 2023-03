Hauptrolle statt Accessoire: Wie Strumpfhosen jetzt getragen werden

Schwarz und blickdicht in den Neunzigern

Die schwarze und blickdichte Variante der Strümpfe eroberte die Laufstege und Bühnen nur kurz Anfang der Neunziger. Im Großen und Ganzen dominierten seither aber immer öfter nackte Beine zu Pants und Röcken – bis jetzt. Denn wie sich an vielen Modehäusern zeigt, setzen Dolce & Gabbana oder Gucci wieder voll auf die Feinstrumpfhose. Und das in vielen unterschiedlichen Formen.

StrĂĽmpfe wohin man sieht

Bei Gabbana passt sich der transparente Strumpf an die Farbe des Outfits an. Der ganze Look sieht damit noch einheitlicher aus. Auch bei Giambattista Valli sind pinke Kleider mit der gleichen Hosenfarbe gepaart.

Gucci dagegen zeigt lila und rote Pantyhose, wie sie im Englischen genannt werden, zu Glitzerkleidern oder unter transparenten Röcken. Der Bund darf neuerdings über der Hose oder dem Rock hervorblitzen – was früher noch ausschließlich als Fashion-Fauxpas gewertet wurde.