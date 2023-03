Oscarmode quer durch die Jahrzehnte: Große Roben mit Geschichte

Außergewöhnliche Looks liefert auch Schauspielerin und Sängerin Cher seit jeher zuverlässig ab. Der Auftrag ging an Freund und Designer Bob Mackie, als sie im Jahr 1988 für ihre Rolle in "Mondsüchtig" nominiert war: "Ich will nicht aussehen, wie eine Hausfrau im Abendkleid." Mission erfüllt.