Nur in Kleidern: Welchem Dresscode die kleinen Royals unterliegen

Gleiches gilt für ihre Geschwister Louis (4) und George (9). Kate und William halten sich bei ihren Buben außerdem an die Tradition, dass Jungen bis sieben Jahre nur kurze Hosen tragen. Erst ab dem achten Lebensjahr dürfen die Kinder auch lange Hosen tragen - wie nun eben George.

Ingrid Seward, Chefredakteurin beim Magazin Majesti, erklärte, dass Buben aus gut betuchten Kreisen in jungen Jahren nur Shorts tragen. "Sie tragen bis zum achten Lebensjahr kurze Hosen", so die Expertin. "Das ist sehr englisch." Auch Prinz William habe seine Shorts getragen, bis er mit neun Jahren in die Schule in Ludgrove kam.