Shein: Der hohe Preis der Billigmode

Intransparenz

An Informationen zu kommen ist bei dem f√ľr seine Intransparenz bekannten Unternehmen jedoch schwierig. Woher die Stoffe kommen, woher die Rohstoffe, wird nicht offengelegt. K√∂nnte es sein, dass in Shein-Kleidung Baumwolle aus Zwangsarbeit in uigurischen Gebieten steckt? "Das ist sogar wahrscheinlich, aber unm√∂glich zu beweisen", sagt Timo Kollbrunner. "Und genau deshalb w√§ren gesetzliche Pflichten punkto Lieferkettentransparenz so wichtig."

Tats√§chlich schm√ľckte sich das Unternehmen stolz mit dem Zertifikat SA8000¬ģ, das aussagt, dass ein Unternehmen weder Kinder-, noch Zwangsarbeit einsetzt und garantiert f√ľr Mindeststandards beim Schutz seiner Mitarbeiter zu sorgen. Das Problem: Die NGO, die diesen Standard vergibt, war mit Shein nie in Kontakt. Seit das bekannt wurde, ist der Hinweis auf das Zertifikat von der Website verschwunden.

Das Bewusstsein √ľber die ethischen und √∂kologischen Probleme, die man bei Shoppen von Shein-Produkten in Kauf nimmt, hat sich sich in letzter Zeit versch√§rft. In den Kommentaren unter den "Haul"-Videos finden sich vermehrt kritische Stimmen. Influencer und Stars k√∂nnen kaum noch behaupten, nicht zu wissen, mit wem sie da eine Kooperation eingehen.

Timo Kollbrunner hegt die leise Hoffnung, dass die minderwertige Qualit√§t der Produkte von selbst daf√ľr sorgen werden, dass der Shein-Boom wieder abebbt. Doch f√ľr sehr wahrscheinlich h√§lt er das nicht.

"Das perfide an diesem Gesch√§ftsmodell ist ja", so Kollbrunner, "dass es gar nicht darum geht, jungen Menschen Kleider zu verkaufen, die diese brauchen. Das eigentliche Ziel ist es, sie davon zu √ľberzeugen, dass ihr Leben daraus besteht, sich permanent neu einzukleiden. Und Shein hat es besser verstanden als jede andere Marke, Socialmedia-Plattformen virtuos zu nutzen, um diese jungen Menschen an sich zu binden."