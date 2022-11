Rückkehr des Heroin Chic? Das toxische Echo vergangener Schönheitsideale

Nun scheint das Pendel wieder in die andere Richtung auszuschlagen. Influencer, wie der eigentlich für seine Kurvigkeit bekannte Kardashian-Clan, zeigen sich deutlich erschlankt, und die Rückkehr der Low-Rise-Jeans lässt Schlimmes vermuten. Nun titelte auch die New York Post: "Bye-bye booty: Heroin chic is back" (Baba, Popsch: Der Heroin-Chic ist zurück).

Ein Statement, das, trotz des an sich einigermaßen kritischen Artikels, für Aufregung sorgt. Schauspielerin und Aktivistin Jameela Jamil findet auf Instagram deutliche Worte: "Ich gehöre zur Generation der ersten Heroin-Chic-Welle. Wir haben uns davon nie vollständig erholt, ich habe zwei Dekaden meines Lebens verloren. Ich FLEHE euch an, diesen Trend und Menschen, Magazine und sonstige Medienoutlets, die an seiner Verbreitung beteiligt sein, deutlich abzulehnen. [...] Männern wird auch nicht alle zehn Jahre ein Dossier ausgehändigt, in dem drinnensteht, welche neue Körperform man von ihnen erwartet."