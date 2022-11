Riesen-Diamant "Fortune Pink" um über 28,5 Millionen versteigert

Wie das Auktionshaus Christie's anmerkte, gilt das Karatgewicht von 18,18 in Asien als Glückszahl und steht für "sicheren Wohlstand", was dem Diamanten seinen Namen einbrachte. Der Diamant wurde in Genf ausgestellt, dann in New York, Shanghai, Taiwan und Singapur, bevor er im Oktober in die Schweiz zurückkehrte.

Rosafarbene Diamanten

Bereits Anfang Oktober ging bei einer Veranstaltung in Hongkong ein anderer 11,15-karätiger rosafarbener Diamant über den Tisch. Ein anonymer Käufer aus dem US-Bundesstaat Florida bezahlte für den "Williamson Pink Star" 57,7 Millionen US-Dollar - mehr als das Doppelte des ursprünglich geschätzten Preises. Auf den Preis pro Karat heruntergerechnet handelt es sich somit um den teuersten Diamanten, der jemals unter den Hammer kam.