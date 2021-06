Diamantentaucher: Die Jagd nach Edelsteinen auf dem Meeresgrund

Auf den ersten Blick sah das, was das Boot mitgebracht hatte, nach nichts weiter als Kies aus. Doch Robert Gooddens Freund hatte für den Ausflug an der namibischen Küste nicht zu viel versprochen. „Die Taucher warfen die Steine in die Waschtrommel und plötzlich tauchte dieser 14-karätige Diamant auf. Es war unglaublich.“

Das war vor über 15 Jahren. Seitdem haben die Meeresdiamanten Goodden nicht mehr losgelassen – und ihn schließlich dazu inspiriert, seine Firma Ocean Diamonds ins Leben zu rufen, die ausschließlich im Ozean gefundene Edelsteine anbietet.

Die Diamantminen in Afrika sind seit jeher weltbekannt. Dass sich die Kostbarkeiten auch entlang der Küste im Wasser aufspüren lassen, wissen nur wenige. Dorthin gespült werden sie über Jahrmillionen hinweg von den Bergen in die Flüsse – und schließlich ins Meer. Nahe der Mündung des Oranje ist die Chance für erfolgreiche Tauchgänge dementsprechend hoch. Einfacher wird die Arbeit im Wasser im Gegensatz zu jener in den Minen dadurch jedoch nicht – ganz im Gegenteil.