Mode-Oscars: Kardashians Einfluss und wer mit 73 wie 19 aussieht

Zum 60. Mal gingen die glamourösen CFDA (Council of Fashion Designers of America) Awards am 7. November über die Bühne. Die Preise gelten als die Oscars der Modewelt.

Das Who's Who des Fashion Zirkus' fand sich daher zur Sause im berühmten Edelrestaurant Cipriani in New York ein. Neben Anna Wintour kamen die Kardashians (Kim Kardashian wurde mit dem Amazon Innovation Award für ihre diverse Unterwäsche-Linie ausgezeichnet) ebenso wie Cher, Amanda Seyfried, Kerry Washington, Katie Holmes oder die Designer Michael Kors, Ralph Lauren oder Diane von Fürstenberg. Bradley Cooper, Amy Schumer und Christina Ricci überreichten Preise, die Show moderierte Natasha Lyonne.

Vera Wang geht als junges Mädchen durch

Auffällig am Red Carpet: Designerin Vera Wang. Mit ihrer Sonnenbrille war sie schwer zu erkennen, Fotografen vermuteten zunächst einen jungen Star hinter der Brille.

Es handelte sich jedoch um die mittlerweile 73-jährige Brautmoden-Ikone, die mit ihrer grazilen Figur und einigen optischen Behandlungen als Teenie durchgeht.