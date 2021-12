Pantone: Die wichtigste Trendfarbe des Jahres 2022 ist da

Jahr für Jahr gibt das renommierte Farbinstitut Pantone die "Color of the Year" bekannt, die richtungsweisend für die Mode-, Beauty- und Lifestylebranche ist. 2021 hatte es ein Duo auf Platz 1 geschafft: "Ultimate Grey" (ein edles Grau) und "Illuminating" (ein kräftiges Gelb) waren jene Farben, die als Orientierung für die Designwelt herausgegeben worden waren. Sie sollten in turbulenten Pandemiezeiten für Stärke und Glück stehen.

Globale Innovation

Für das 2022 betritt Pantone Neuland: Zum ersten Mal in der Geschichte des Trendinstituts wurde eine gänzlich neue Farbe für das "Color of the Year"-Programm entwickelt. Diese lautet "Very Peri".