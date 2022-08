Ohne Geschlechtergrenzen: Man(n) trägt jetzt Perlenkette

Wer an traditionellen Schmuck bei Männern denkt, dem kommt vermutlich folgendes in den Sinn: Das Goldketterl unter dem Hemdkragen, die Uhr am Handgelenk, zu besonderen Anlässen die Manschettenknöpfe oder das Einstecktuch am Anzug.

Das Bild einer zierlichen Perlenkette hatten vermutlich die wenigsten sofort im Kopf. Nach Jahrhunderten, in denen diese für Luxus und (weibliche) Eleganz stand, hatte sie zuletzt mit einem ordentlichen Imageschaden zu kämpfen. Als "bieder" oder "altbacken" wurden Perlen gar bezeichnet.

Perlen als neue Goldkette?

Nach Jahren in der Versenkung feiern sie nun ihr großes Revival. Ob zart und filigran oder klobig und auffällig, sind Perlen heute überall zu sehen. Was dabei auffällt: Nicht nur Frauen sind dem einst antiquierten Schmuckstück verfallen, auch in Männern hat es neue Liebhaber gefunden.