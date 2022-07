Neue Augenbrauentrends: Eine Orientierungshilfe durch den Wildwuchs

Die Rückkehr der Skinny Brow wurde spätestens 2018, als Sängerin Rihanna mit zwei dünnen Strichen auf dem Cover der britischen Vogue zu sehen war, eingeläutet. Seitdem hält die Brauendiät langsam aber sicher Einzug. Perfekt für alle, die nach Jahren der Zupferei nie ganz an das Ideal der natürlich wuchernden Brauen herankamen. Schlecht für jene, die in Microblading oder Transplantationen investiert haben. Die gute Nachricht: So dünn gestylt wie damals werden die Brauen aktuell (noch) nicht. Modevorbilder wie Kylie Jenner und Bella Hadid zeigen aber: Wildwuchs ist nicht mehr ganz so angesagt. Die Bögen dürfen eine Nummer dünner ausfallen. Die Härchen bleiben ungefärbt und der Schwung dezent.