Barbie-Film: Diese ersten Looks begeistern das Netz

Der Film mit Margot Robbie in der Hauptrolle als Barbie und Ryan Gosling als ihr Gegenstück Ken soll zwar erst im Sommer 2023 in die Kinos kommen. Einige Aufnahmen vom Set sind jedoch bereits in den sozialen Medien veröffentlicht worden – und geben Fans einen Vorgeschmack auf die Looks der wohl berühmtesten Puppe der Welt.

Kostümdesignerin

Basierend auf dem kultigen Spielzeug von Hersteller Mattel, wird es der erste Realfilm nach einer langen Reihe von Animationsfilmen. Das Kostümdesign stammt von Jacqueline Durran, die mit ihrer Arbeit für "Spencer", "Little Women" und "Die Schöne und das Biest" für Furore sorgte.

Gedreht wurde bisher in Los Angeles und Venice Beach. Die Handlung ist noch weitgehend geheim, die ersten Outfits versprechen 90er-Jahre-Stimmung, Western-Flair – und natürlich jede Menge pink.