Dramatischer Look: Zendaya auf dem Cover der italienischen Vogue

Nach ihrer Parforce-Tour als drogenabhängiger Teenager in der Erfolgsserie "Euphoria" ist Zendaya, ungleich glamouröser, auf dem Cover und in einer Fotostrecke der italienischen Vogue zu sehen. Inspiriert von der legendären Sängerin Josephine Baker, trägt sie auf dem Cover ein mit silbernen Strass-Steinen besticktes Kleid aus der "Anatomy of Couture"-Collection von Valentino und eine mit Smaragden und Diamanten besetzte Platinkette aus dem Haus Bulgari.