Luxus-Roben aus der Altkleidersammlung: Warum Promis auf Vintage stehen

Das Geschäft brummt aber auch für exklusivste Ausstatter. Promi-Stylisten wenden sich für große Anlässe mittlerweile oft an Cherie Balch statt an Luxuslabels. Seit Jahrzehnten führt sie rare, getragene Designerware. Bekannt wurde ihr Online-Shop Shrimpton Couture als Rihanna 2014 einen Leopardenmantel von Moschino von ihr kaufte und damit in der Vogue erschien. „Leider wirkt sich das nicht unmittelbar aufs Geschäft aus“, so Balch in einem Interview über die Schwierigkeit ihrer Arbeit. Weil es nur ein Stück davon gibt, bedeuten Star-Käufe keinen sofortigen finanziellen Mehrwert – ganz anders als bei neuen Entwürfen von Designern, die von Bewunderern nachgekauft werden können.