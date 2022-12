Kultiges Dior-Kleid aus SATC wurde für 15.000 Euro versteigert

Das ikonische Kleid mit Zeitungsdruck von Dior, das Carrie Bradshaw in der Serie "Sex and the City" sowie dem ersten gleichnamigem Kinofilm im Jahr 2008 trug, erregte Aufsehen bei einer Online-Auktion von Bonhams.

Unter dem Titel "The Art of Luxury: Louis Vuitton & Christian Dior – John Galliano" wurden seltene und exklusive Stücke angeboten, so auch ein Kleid von Elizabeth Taylor aus dem Jahr 1961 von Marc Bohan.

Bei so viel Glamour konnten sich wohl einige Sammler nicht zurückhalten: Der Wert wurde nur auf einen Betrag zwischen 800 und 1.000 Euro geschätzt, versteigert wurde es jetzt um 15.300 Euro.