Kim Kardashian soll ikonisches Kleid von Marilyn Monroe beschädigt haben

In dem Posting wird der Besitzer des Kleides, das Museum "Ripley's Believe It Or Not", zitiert, wo das Kleid nach dem Ausflug auf den roten Teppich nun wieder ausgestellt ist. Es sei "große Sorgfalt" darauf verwendet worden, "dieses Stück Popkulturgeschichte zu erhalten".

Mit Hilfe von Konservatoren, Gutachtern und Archivaren habe der Zustand des Kleides oberste Priorität gehabt. Es hätten keine Änderungen an dem Kleid vorgenommen werden dürfen und Kim Kardashian habe es nach dem roten Teppich sofort gegen ein Replikat getauscht.