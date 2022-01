Kendall Jenner zeigt, wie das weiße Hemd jetzt gestylt wird

Wie stylt man ein weißes Hemd, ohne dass es aussieht, als ob man auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch wäre? Kendall Jenner lieferte diese Woche in Los Angeles eine lässige Styling-Idee.

Auf gleiche Länge achten

Das Topmodel ließ sich an diesem Tag in gleich mehreren Modeklassikern blicken: Zur hellblauen Röhrenjeans stylte die 26-Jährige ein weißes Hemd, welches sie jedoch nicht zuknöpfte. Stattdessen zog die Schwester von Kim Kardashian zuerst ein weißes T-Shirt an, darüber folgten das offene Hemd sowie ein karierter Blazer.