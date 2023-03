Hot or not: Prinzessin Catherine sieht rot

Erst im J√§nner hatte sich die britische Prinzessin in einem feuerroten Hosenanzug des gleichen Designers gezeigt: Zu Lebzeiten von K√∂nigin Elizabeth II. musste Kate sich als Mitglied der britischen K√∂nigsfamilie und zuk√ľnftige K√∂nigsgemahlin an strenge Kleiderregeln halten. Die kr√§ftigen Farben in letzter Zeit kann man durchaus als Ausdruck eines neuen modischen Images nach dem Tod der Queen verstehen.

Kate kombinierte den Mantel mit Gianvito Rossi-Stiefeln und einem Hut von Juliette Botterill.

Die k√∂nigliche Mode-Expertin Miranda Holder vor Kurzem in einem Interview : "Kates Stilpers√∂nlichkeit ist eher klassisch und elegant, was sowohl zu ihrer sch√∂nen Figur als auch zu ihrer zuk√ľnftigen Rolle als K√∂nigin passt."