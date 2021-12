Heißes Gerücht: Folgt Kanye West nun auf Virgil Abloh?

West sei aufgrund des Todes "am Boden zerstört", erklärte ein Insider in der britischen Zeitung The Sun. "Sie teilten eine ähnliche Vision und jetzt glaubt Kanye, dass er es Virgil schuldet, seine Arbeit bei Louis Vuitton fortzusetzen." Die beiden Männer sollen über diese Rolle gesprochen haben, als sich Ablohs Gesundheitszustand - er litt an einem seltenen und aggressiven kardialen Angiosarkom - zunehmend verschlechterte.

Kanye West, der sich seit Kurzem Ye nennt, ist nicht nur einer der erfolgreichsten Rapper der Gegenwart. Auch sein Streetstyle-Label Yeezy löste einen Hype aus und machte ihn 2020 sogar zum Milliardär. Ob er nun tatsächlich im französischen Traditionshaus einsteigt, bleibt offen - bisher haben sich weder Louis Vuitton noch West selbst zu dem Gerücht geäußert.