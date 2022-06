Handverlesen: Das sind die Lieblingsdesigner der britischen Royals

Alle Augen waren auf den Palast-Balkon gerichtet, als Queen Elizabeth – unübersehbar im apfelgrünen Kostüm und mit Hut (siehe unten) – am letzten Tag der Feierlichkeiten anlässlich ihres Thronjubiläums doch noch in die Menge winkte. Wie alles, was die Windsor-Damen an diesem Wochenende trugen, ging der knallige Look via Social Media sofort viral. Ein großer Moment für den Londoner Designer Stewart Parvin: Der 55-Jährige avancierte in den vergangenen Jahren relativ unbemerkt zum neuen Lieblingsschneider der Queen und durfte die Monarchin auch an diesem Tag einkleiden.