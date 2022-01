Haarig: Diese Promi-Damen wollen keine Blondinen mehr sein

Tatsächlich zeigen sich Topmodels und Teenie-Idole wie Hailey Bieber und Gigi Hadid neuerdings in satten Brauntönen statt mit blonden Mähnen. Auch Sängern Billie Eilish wechselte von ihren kultigen grünen Haaren nur kurzzeitig zu Platinblond, um sich jetzt in einem natürlichen Braunton zu präsentieren.

Der helle Barbie-Look ist passé und die Anti-Blond Bewegung auch eine Konsequenz der Pandemie, urteilte das i-D Magazin dieser Tage. Weil durch Lockdowns keine Friseurbesuche möglich waren, freundete man sich zusehends wieder mit seinem Naturton an – der oft dunkler ist.

Als „Luxusbraun“ oder „expensive Brown“ werden die neuen Nuancen von Stylisten beschrieben, die durch verschiedene Braunschattierung im Haar äußerst lebendig aussehen können. Farben, die appetitlich Milchschokolade oder Lebkuchen (braun-orange) heißen, sollen 2022 für Furore sorgen.

Auf den Laufstegen und den aktuellen Werbesujets der Luxusmarken von Chanel bis Dior fällt jedenfalls schon auf, dass sich immer weniger Wasserstoffblondinen tummeln. So gilt etwa Sofia Steinberg mit dunklem Kurzhaarschnitt als Model der Stunde und ist eines der gefragtesten Kampagnengesichter der Modewelt. Givenchy bis Saint Laurent reißen sich um die Russin.

Das neue Brünett wirke „raffiniert und luxuriös“, schwärmen Starfriseure wie Mallery Share und US-Figaro Sharon Dorram erzählt der New York Times: „Die Einstellung zu Brauntönen hat sich definitiv verändert. Die extreme Transformation von der Blondine zur Brünetten ist gerade sehr trendy. Es ist fast, als würde man eine seine Persönlichkeit wechseln.“

Und wie sieht es hierzulande aus? „Einige Kunden sind in den letzten Monaten zu ihrer braunen Naturhaarfarbe zurückgekehrt“, so Haarexperte Chris Yau von „The Fringe“ in Wien – in einem überschaubaren Ausmaß allerdings. Es sei vor allem das jüngere Publikum, das sich dem dunklen Trend verschreibt.