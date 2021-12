Kaum wiederzuerkennen: Billie Eilish präsentiert ihren neuen Look

Erst vor wenigen Monaten überraschte der "Bad Guy"-Star mit einer neuen Haarfarbe. Die Sängerin tauschte ihre grün-schwarze Mähne gegen eine glamouröse wasserstoffblonde Frisur ein und zeigte sich damit erwachsen in Dessous auf dem Vogue-Cover. Nun scheint Billie Eilish erneut einen Drang nach Veränderung verspürt zu haben. Kaum hatten sich ihre Fans an den blonden Look gewöhnt, verabschiedete die 19-Jährige diesen auf Instagram mit einem Bild ihrer nächsten Typ-Veränderung.

Bilish Eilish: Neue Haarfarbe

Die Sängerin des aktuellen "Bond"-Titelsongs teilte vor wenigen Stunden ein Foto ihrer neuen Frisur und zeigte sich damit wieder von einer komplett anderen Seite. Die Sängerin trägt ihre Haare nun braun. Auf der Aufnahme sieht es außerdem so aus, als hätte sie auch einen deutlich kürzeren Schnitt als zuvor.