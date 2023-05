GNTM-Model Theresia Fischer: So funktionierte die Beinverlängerung

Die Knochenverlängerung (Kallusdistraktion) ist die künstliche Verlängerung von langen Röhrenknochen, dabei wird eine chirurgisch gesetzte Fraktur (Osteomie) extern oder mit Verlängerungsmarknägeln fixiert. Während früher ein schmerzhaftes externes Metallgestell für die Verlängerung notwendig war, wird heute ein Teleskopnagel eingesetzt.

Der Bruch wird mit Knochenmaterial wieder aufgefüllt: Knochen wachsen zwar nach der Pubertät nicht mehr, behalten aber lebenslang die Fähigkeit zu heilen. Der Knochen wächst auf diese Weise einen Millimeter pro Tag.

Rein ästhetische Verlängerungen werden in Österreich nicht angeboten, die meisten Patienten lassen sich in Deutschland "strecken". Hierzulande werden Knochenstreckung nach Unfällen, bei Fehlstellungen (bei Beinen ist die Unterentwicklung von Geburt an häufiger als bei Armen) oder Knocherkrankungen angewendet, aber auch bei Kleinwuchs.

Bei kleinen Frauen wäre eine Verlängerung bei einer Größe unter 1,50 Metern und bei kleinen Männern unter 1,60 Metern gerechtfertigt.