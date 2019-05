Herr Doktor, können Sie meine Beine verlängern?

Nagelprobe

Studien wie diese und eine retuschierte Bilderflut auf Instagram führen dazu, dass sich Kleinere häufig minderwertig und unattraktiv fühlen. Im permanenten Optimierungswahn ist es daher wenig überraschend, dass mehr und mehr Menschen so wie GNTM-Kandidatin Theresia eine chirurgische, medizinisch nicht notwendige Beinverlängerung in Betracht ziehen. Auch Gerald Wozasek, Unfallchirurg in Wien und Spezialist auf dem Gebiet der Knochenverlängerung, verzeichnet „erste zaghafte Anfragen“. Bis dato werden rein ästhetische Verlängerungen in Österreich nicht angeboten, die meisten Patienten lassen sich in Deutschland „strecken“. In den vergangenen Jahren hat sich auf dem Gebiet der Knochenstreckung nach Unfällen oder bei Fehlstellungen viel getan: Während früher ein schmerzhaftes externes Metallgestell für die Verlängerung notwendig war, wird heute ein Teleskopnagel eingesetzt (siehe unten). Der Knochen wächst pro Tag um einen Millimeter.

Für Unfallchirurgen ein Routineeingriff, für Patienten äußerst kostenintensiv: 20.000 Euro muss man pro Bein und acht Zentimeter mehr hinlegen, es sei denn, es liegt eine medizinische Indikation wie Kleinwuchs vor. Wozasek: „Es gibt gewisse Normgrößen, auch in Österreich. Bei Frauen unter 1,50 Meter und Männern unter 1,60 Meter ist eine Verlängerung gerechtfertigt.“