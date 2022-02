Fashion Week in Mailand: Neue Mode für starke Frauen

Starke Frauen gab es auch bei Prada zu sehen. Miuccia Prada und Raf Simons zeigten einen Mix aus femininen und maskulinen Designelementen. So wurde ein Leder-Trenchcoat zwar mit einer extrabreiten Schulterpartie versehen, jedoch in Pink getaucht. Unter den Gästen: Kim Kardashian, die es sich in einem übergroß geschnittenen Lederlook in der ersten Reihe gemütlich machte.