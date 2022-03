Eyeliner selbst gemacht: Wie Wasserfarben im Gesicht

Schwarzer Eyeliner ist ein Klassiker, keine Frage. Doch manchmal will man eben etwas anderes ausprobieren. Ein Lidstrich in metallischem Grün, Kanariengelb oder Rostrot. Doch nicht für jedes Make-up-Experiment will man sich unbedingt mit neuen Produkten eindecken. Erstens wird das mit der Zeit teuer und zweitens steht einem Kanariengelb – Überraschung! – vielleicht doch nicht so gut wie erhofft. Wie gut, dass das "Do it yourself"-Prinzip auch auf Eyeliner anwendbar ist und in den sozialen Medien die Anleitungen dazu gerade trenden.

Viraler Hack

Alles, was man benötigt, ist ein Eyelinerpinsel, Mizellenwasser und Lidschatten in der gewünschten Farbe. So wie einst beim Malen mit Wasserfarben wird gemixt und schließlich aufgetragen. Diese Tiktok-Userin macht es vor: